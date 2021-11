[BALADO] La Zone payante: c’est Thanksgiving dans la NFL

Aux États-Unis, c’est semaine de fête avec le traditionnel Thanksgiving. Le menu est chargé, autant à table qu’en matière de football. Certains, comme les Patriots, ont du succès et risquent de savourer le moment. D’autres, comme l’ex-coordonnateur offensif des Giants Jason Garrett, trouveront la dinde indigeste. Pas facile, la vie dans la NFL, même en pleine semaine des festivités.

Garrett, qui s’était fait connaître lors de son long séjour à la tête des Cowboys, vient de se faire montrer la porte à sa deuxième saison comme coordonnateur offensif des Giants. Il est jusqu’ici le premier entraîneur à être renvoyé cette saison. Est-il un simple bouc émissaire qui paie le prix pour la situation désastreuse chez les Giants ou a-t-il mérité son sort? Nos analystes donnent leurs réponses.

Pendant ce temps, la vie est beaucoup plus belle chez les Patriots, auteurs de cinq victoires de suite. Voilà qu’ils ont repris la tête de la division Est de l’AFC devant les Bills, ce qui semblait impensable il y a un mois à peine. Ils doivent forcément être pris au sérieux, mais à quel point?

Plusieurs voient déjà Bill Belichick façonner la version 2.0 de son empire pour le propulser au Super Bowl dès février prochain. La Zone payante se prononce sur les chances pour que le «Patriot Way» se fraie un chemin jusqu’à Los Angeles le 13 février.

Plusieurs équipes de tête éprouvent des ennuis. Dans certains cas, ce n’est qu’une mauvaise semaine, tandis que dans d’autres cas, il y a peut-être lieu de s’inquiéter. C’est le moment de se prononcer sur les ennuis qui grugent quelques prétendants.

Nouveauté cette semaine, La Zone payante répond aussi aux questions des auditeurs soumises par les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à interagir et on vous en remercie.

Enfin, le jeu des prédictions se poursuit avec une analyse des matchs de la semaine 12, tandis que la rubrique «Au Bar!» frappe toujours aussi fort. Bonne écoute!

