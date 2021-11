Bonnardel persiste et signe: le gouvernement écarte l’idée d’une voie réversible sur le pont Pierre-Laporte

François Bonnardel persiste et signe. Le ministre des Transports écarte l’hypothèse d’une voie réversible sur le pont Pierre-Laporte pour augmenter la capacité routière aux heures de pointe.

À l’heure actuelle, les échangeurs situés à tête des ponts rendent la suggestion de l’ex-maire Régis Labeaume impossible.

«De s’imaginer qu’un jour on peut avoir une voie réservée... Nos têtes, au Nord et au Sud, ne peuvent pas recevoir une voie comme telle sans s’imaginer qu’on va avoir des investissements qui seraient extrêmement importants et de revoir complètement toutes les entrées», a plaidé le ministre Bonnardel, dans un bref entretien mercredi avec notre Bureau parlementaire.

Selon lui, une voie réversible n’est pas la solution pour permettre aux citoyens de la Rive-Sud de gagner du temps pour se rendre au boulot dans la Capitale nationale.

«Le gain de temps majeur se fait par le tunnel, centre-ville à centre-ville», a-t-il insisté, avant de tourner les talons pour se rendre à la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Sa porte-parole a ensuite précisé qu’il n’est pas possible de rendre publics les documents portant sur l’évaluation de cette option, puisqu’ils sont inclus dans la vaste étude sur le tunnel Québec-Lévis qui est toujours en cours.

