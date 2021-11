MARTEL, Gilles



À Val-Bélair, le 19 novembre 2021, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Gilles Martel, conjoint de dame Johanne Turcotte, fils de feu Simonne Boivin et de feu Louis Martel. Il demeurait à Val-Bélair. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14hLes cendres seront déposées au cimetière de Val-Bélair, sous la direction de laOutre sa conjointe, Johanne Turcotte, il laisse dans le deuil, ses enfants: Jimmy (Audrey Julien), Dave (Nathalie D'Amour), Sophie (Steve Péloquin), Jesse (Frédérique Charest-Cyr), Stacy (David Jean), Stéphane (Valérie Berthiaume), Steve (Caroline Vallée), Yannick (Julianne Savard-Labonté); ses petits-enfants: James, Hope, Magaly, Logan, Victoria, Sean, Tommy, Amy, Carolanne, Loïc, Mégane, Jérémy, Chloé, Darel, Brandon; sa sœur: Sylvie (Alain Beaulieu) et leur enfants Samuel, Marianne et Joël; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turcotte, plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs du CLSC de la Jacques-Cartier, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.