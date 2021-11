Grève des CPE: des travailleurs manifestent devant l’Assemblée nationale

C’était au tour des travailleurs en CPE affiliés à la CSN et à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) de manifester mercredi matin, alors qu’il n’y a toujours aucune entente sur le renouvellement des conventions collectives.

• À lire aussi: La grève générale illimitée nécessaire pour faire fléchir le gouvernement, plaide la CSQ

Plusieurs centaines de travailleurs se sont réunis devant l’Assemblée nationale, à Québec, dès 10h mercredi matin.

En grève depuis lundi, les travailleurs ont prévu exécuter, aujourd’hui et jeudi, les deux dernières journées d’un mandat de grève de dix jours qui avait été adopté en forte majorité l’automne dernier.

C’est demain (jeudi) qu’ils se prononceront sur un mandat de grève générale illimitée, si le gouvernement et les porte-paroles syndicaux ne parviennent pas à s’entendre d’ici là.

«On a espoir que ça se règle avant d’être obligé de voter», partage Danielle Hivon, une éducatrice qui a participé à la manifestation.

Photo Catherine Bouchard

«Les principales revendications concernent les ratios d’enfants, l’aide pour les enfants aux besoins particuliers et on veut que tous les corps de métiers soient valorisés à leur juste valeur», poursuit Mme Hivon.

Une cuisinière en CPE s’est présentée à la manifestation, puisqu’elle revendique un meilleur salaire et l’amélioration de ses conditions de travail.

«Il y a le nombre d’heures travaillées par semaine qui n’est pas assez élevé par rapport à nos tâches. On a beaucoup d’allergies, d’intolérances. Ça prend plus de ressources, plus d’heures de travail et un meilleur salaire», précise Nancy Houde.

La solidarité entre les travailleurs de CPE était palpable, sur place, alors que les éducateurs défendaient la situation de leurs collègues qui occupent d’autres occupations.

«Pour les responsables des cuisines, il y a un rattrapage à faire. Oui, ils ont donné le 6% comme à d’autres dans le public, mais il y avait déjà un rattrapage à faire à leur égard concernant leur salaire», fait valoir Éric Lauzon, également éducateur.

Les travailleurs s’attendent également à une équité entre les employés au public qui font le même travail.

«Dans un service de garde, la cuisinière est moins payée que celle qui travaille dans un hôpital. C’est triste de voir ça et c’est pareil pour tous les corps de métier dans les CPE» se désole Mme Hivon.

Une autre éducatrice, Sophie Rocheleau, craint que le manque de main-d’œuvre s’amplifie, s’il n’y a pas de règlement rapidement.

«On a beaucoup d’éducatrices qui quittent le milieu. Il ne faudrait pas oublier qu’il y en a qui sont encore là et que si ça ne se règle pas, elles vont partir rapidement», craint-elle.

À VOIR AUSSI