Guignolée des médias: des besoins criants dans la région de Québec

La Guignolée des médias se déroulera du 29 novembre au 31 décembre. Les besoins dans la région de Québec sont criants, selon Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec.

L'organisme répond a un nombre élevé de demandes d'aide alimentaire depuis le début de la pandémie, alors que l'approvisionnement reste un défi.

«Depuis le début de la pandémie, on pensait courir des sprints. Finalement, on enchaîne des marathons un en arrière de l'autre», a dit Mme Côté.

Les organismes sont extrêmement sollicités, dit-elle.

Avant la pandémie, Moisson Québec aidait autour de 35 000 personnes par mois. La semaine qui a suivi l'annonce de la pandémie, en mars 2020, ce nombre est monté à 70 000 personnes.

«Avec l'aide gouvernementale des derniers mois, il y a eu une diminution, mais il reste qu'encore aujourd'hui, on est à plus de 56 000 personnes qui ont recours a nos services chaque mois dans la région de Québec», affirme Mme Côté.

La grande journée de solidarité aura lieu le 2 décembre un peu partout au Québec et elle se déroulera de manière virtuelle pour une deuxième année.

Il existe trois façons de donner: en ligne, en se rendant dans un Provigo, Maxi ou Jean-Coutu pour les dons en argent et en denrées non périssables ou avec le texto NOEL au 20222.

