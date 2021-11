La vaccination des enfants démarre en force à Québec

L’attrait du voyage, les câlins avec les grands-parents et le retour d’une certaine stabilité à l’école ont convaincu de nombreux enfants de relever leur manche mercredi dès la toute première journée de vaccination des 5 à 11 ans à Québec, où 560 jeunes ont déjà reçu une première dose.

Plusieurs petits chanceux iront se faire dorer au soleil cet hiver à en croire les témoignages reçus à la clinique de l’Université Laval. Malgré quelques petites larmes bien normales à l’occasion, l’ambiance était généralement joyeuse en cette première journée de vaccination des tout-petits.

«J’ai hâte de voyager à Punta Cana», racontait le petit Philippe, 6 ans, qui avait bien hâte d’aller prendre du soleil avec ses parents.

Pour son père, Pierre-Thomas Choquette, les voyages ne seront que du bonus, le principal étant de retrouver un certain équilibre. «Pour qu’il puisse aller à l’école sans tracas, que ce soit sécuritaire entre les amis, pour le professeur et aussi en famille à Noël.»

Stabiliser le milieu scolaire

Cette stabilité en classe aura été la principale motivation de plusieurs parents. En date de mardi, 286 éclosions étaient actives dans les écoles primaires de la province alors qu’on en comptait seulement 25 au niveau secondaire, signe que la vaccination fait une réelle différence.

Simon Larrivée, 9 ans, l’a bien vu après avoir raté une semaine d’école en raison d’une éclosion dans son équipe de hockey. Comme sa classe n’était pas touchée, il s’est retrouvé en isolement à la maison, sans trop de support.

«Ils lui ont refilé ses devoirs, ses cahiers, mais ce n’est plus comme l’an dernier avec les cours en virtuel. Ça s’est bien passé, mais avec le vaccin, on espère qu’un test négatif sera suffisant pour le renvoyer», raconte son père, Éric Larrivée.

Et pour les parents aussi, tout ça évitera bien des casse-têtes.

«Disons que ça vient avec beaucoup d’absentéisme au travail», ajoute Geneviève Marquis, une infirmière qui accompagnait Mathieu, son fiston de 9 ans.

24% ont déjà un rendez-vous

À l’échelle de la province, 115 000 rendez-vous étaient pris à 10h mercredi matin et sur les 55 700 enfants de 5 à 11 ans dans la Capitale-Nationale, un sur quatre est déjà inscrit. Ces chiffres font dire au CIUSSS qu’un objectif minimal de 60% est raisonnable.

«Je pense qu’avant Noël on peut atteindre ce 60% et après ça, on va gagner petit à petit parce que les gens vont voir que ça va bien, que les jeunes n’ont pas beaucoup d’effets secondaires», explique la directrice de la vaccination, Patricia McKinnon.

Déjà mercredi, 560 enfants ont été vaccinés à l’Université Laval et à L’Ancienne-Lorette.

Une part de ce nouveau blitz, pour l’instant 47%, se fera en milieu scolaire à compter du 1er décembre. Le message est donc clair : il ne faut pas tenir pour acquis que toutes les manches pourront se relever à l’école.

Et pour les parents qui doutent toujours, la direction du CIUSSS les invite à prendre rendez-vous, si ce n’est que pour venir chercher de l’information.

«Venez en clinique. [...] C’est aussi un moyen de prendre de l’information qui est juste. Vous avez toujours le choix à ce moment-là de faire vacciner votre enfant ou non», insiste Patricia McKinnon, rappelant que l’étape du questionnaire médical est effectuée par des infirmières, des inhalothérapeutes ou des médecins. «Eux vont répondre à vos questions.»

