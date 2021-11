Les Blue Jays perdent Steven Matz

Le lanceur gaucher Steven Matz poursuivra sa carrière avec les Cardinals de St. Louis, qui lui accorderont un contrat de quatre ans et de 44 millions $.

C’est ce qu’a indiqué le réseau Sportsnet durant la nuit de mardi à mercredi. Par ailleurs, le pacte comprendrait un boni de signature et l’artilleur pourrait ajouter 4 millions $ en bonis divers.

Matz a conservé une fiche de 14-7 et une moyenne de points mérités de 3,82 avec les Blue Jays de Toronto la saison passée. En 150 manches et deux tiers, il a alloué 43 buts sur balles et totalisé 144 retraits sur des prises. Les Jays l’avaient acquis des Mets de New York en janvier, mais il a préféré tester le marché des joueurs autonomes au lieu de demeurer en Ontario.

L’athlète de 30 ans a maintenu un dossier de 45-48 et une moyenne de 4,24 en carrière dans le baseball majeur.

