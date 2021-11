Les Raptors complètent la remontée

Les Raptors de Toronto ont connu une très bonne fin de rencontre pour revenir de l’arrière et battre les Grizzlies de Memphis par la marque de 126 à 113, mercredi soir, au FedExForum.

Les hommes de Nick Nurse ont perdu l’avance après quatre minutes de jeu pour finalement reprendre les devants à la moitié du quatrième quart. En seconde moitié de rencontre, les visiteurs ont dominé l’équipe locale 67 à 42 au chapitre des points.

Gary Trent fils et Fred VanVleet ont particulièrement bien fait dans les dernières minutes, terminant respectivement avec 26 et 23 points. Les trois autres partants de Toronto, Scottie Barnes, Pascal Siakam et Precious Achiuwa ont tous amassé 17 points.

Le troisième a d’ailleurs été parfait en trois lancers du centre-ville, tandis que Trent fils en a réussi quatre en sept tentatives.

Le Japonais Yuta Watanabe retrouvait le parquet pour une première fois cette saison, lui qui avait dû s’absenter après avoir subi une blessure au mollet gauche pendant le calendrier préparatoire.

Le Québécois Chris Boucher n’a passé que 6 min 46 se sur le terrain, amassant cinq points et une mention d’aide.

Les Raptors (9-10) disputeront leur prochain match à Indianapolis, face aux Pacers de l’Indiana (8-12), vendredi.

