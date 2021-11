Nouveau bar-spectacle: des vieilles boîtes de pick-up comme décor

Les clients du nouveau bar-spectacle Roger bon temps de la femme d’affaires Marie-Pierre Simard, pourront boire «une grosse frette» dans un boite d’un pick-up à compter du 9 décembre à Fleur de Lys.

L’instigatrice du projet que l’on connait pour le Royaume de la tarte et La broche à foin récidive avec un nouveau projet qui prévoit également une cafétéria urbaine avec un menu varié.

Le décor est fait de matériaux recyclés. Parmi les éléments qui restent à mettre en place, il y a un capot de motoneige qui sera bientôt accroché au plafond.

«J’ai voulu donner un petit look Texas à ce concept-là. C’est un bar où tu t’installes dans une boite de pick-up pour jaser avec ton monde. Tout l’été, j’ai fait le tour des cours à scrap pour les trouver!», mentionne la femme d’affaires.

Des musiciens et des chansonniers offriront des spectacles sur place. Concernant l’offre alimentaire, les clients pourront eux-mêmes préparer leurs plats dans la zone libre-service et payer à une borne de commande. Les produits du Royaume de la tarte seront aussi vendus sur place.

«Je veux que ce soit un endroit relaxe. Peu importe l’âge, le sexe ou la profession, je veux offrir un lieu où tout le monde se sent bien», a ajouté Mme Simard qui est heureuse de travailler avec les frères William et Jonathan Trudel, cofondateurs de Trudel Alliance, et propriétaires de Fleur de Lys.

La bonne humeur au rendez-vous

Le nom Chez Roger bon temps fait référence à l’expression qui qualifie une personne de belle humeur et qui vit sans souci. Une personne qui voit toujours le verre à moitié plein, qui est souriante, accueillante et a le bonheur facile, résume celle qui incarne bien cette joie de vivre.

À partir de 6h le matin, l’endroit offrira un bar à toasts au déjeuner pour les lève-tôt.

«Je suis très heureuse de collaborer avec les frères Trudel. C’est le genre de personnes avec qui tu as une idée flyée et au lieu de te dire non ils te disent : oui c’est possible!», ajoute Marie-Pierre Simard.

Les heures d’ouverture ainsi que les menus seront publiés sur la nouvelle page Facebook de Chez Roger bon temps, situé près de l’aire de restauration (porte 1) qui sera en ligne à compter du 1er décembre.