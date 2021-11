«On n’est pas la même équipe» -Jake Evans

WASHINGTON | Jake Evans a offert une explication des plus honnêtes pour décrire les déboires de son équipe dans les matchs qui suivent une victoire.

« C’est clair, on n’est pas la même équipe. Nous n’appuyons pas assez sur l’accélérateur et les autres équipes nous font payer rapidement. Dès le départ, nous perdions 3 à 0. Quand tu cherches à pourchasser une équipe, ça peut devenir affreux. »

– Jake Evans

Auteur d’un but et une passe dans ce revers de 6 à 3, Evans a surtout retenu les aspects négatifs de son match. Il s’est retrouvé sur la glace pour trois buts des Capitals. Dominique Ducharme a toutefois rappelé qu’il avait juste un bon trio face aux Caps et c’était celui d’Evans qui se retrouvait confronté à l’unité d’Evgeny Kuznetsov, Alex Ovechkin et Aliaksei Protas.

« Je veux toujours contribuer offensivement, mais quand je suis sur la glace pour trois buts des rivaux, je ne peux pas être heureux. Pour connaître du succès dans la LNH, j’aurai besoin d’être un bon joueur défensif. »

– Jake Evans

Cole Caufield a marqué son premier but de la saison en déjouant Ilya Samsonov en deuxième période. À l’exception de ce jeu, le gagnant du trophée Hobey-Baker était comme la majorité de ses coéquipiers, soit trop passif.

« Je me sens bien, ça fait du bien d’obtenir un premier but. J’ai aimé mon match. Mais pour moi, c’est plus important de gagner. C’est bien d’avoir une production, mais on doit obtenir des victoires. »

– Cole Caufield

Questionné à savoir s’il pouvait se sentir mal pour Dominique Ducharme, Evans n’a pas caché sa déception.

« Je me sens mal pour tout le monde. Nous travaillons, mais nous perdons des couvertures, nous faisons des erreurs. Il faut arrêter ça. »

– Jake Evans