Pénurie de main-d’œuvre: les pères Noël se font de plus en plus rares

La pénurie de main-d’œuvre atteint presque le pôle Nord, où les pères Noël et les lutins se font maintenant de plus en plus rares et ceux qui restent sont donc plus sollicités que jamais.

« On est trois pères Noël et on est occupé ! », s’exclame Pierre Héroux, président de Les Pères Noël.ca. L’agence, qui se spécialise dans les évènements corporatifs, résidentiels et en garderies, a un agenda bien rempli jusqu’au 24 décembre.

« Je reçois énormément de demandes provenant de la Rive-Nord et des Laurentides. C’est dû au manque de pères Noël », avance M. Héroux, qui croit que plusieurs confrères qui enfilent habituellement la tunique rouge craignent toujours de rencontrer les enfants en raison de la pandémie.

Comme la plupart d’entre eux doivent avoir une barbe blanche authentique, les pères Noël peuvent parfois être assez âgés. « [Certains] ont encore trop peur de la COVID, malgré les vaccins. Beaucoup de personnes contactées ont refusé des contrats à cause de ça », illustre pour sa part Maxime Péloquin, coordonnateur marketing au Carrefour Laval.

D'ailleurs, cette année, la société immobilière Cadillac Fairview, qui possède notamment le Carrefour Laval, le Fairview Pointe Claire et les Promenades St-Bruno, a dû se résoudre dénicher des pères Noël du côté de l'Ontario.

Lors de la dernière saison des Fêtes, deux pères Noël alternaient dans les centres commerciaux de la société. Un troisième était également disponible pour des remplacements. Le Carrefour Laval ne pourra compter cette fois que sur un seul Saint-Nicolas, débarqué d’Ottawa pour l’occasion, qui accueillera les enfants sept jours sur sept.

Pour sa part, l’Agence des pères Noël professionnels du Québec se réjouit d'avoir finalement été en mesure de fournir un père Noël à tous ses clients.

« Nous avons grosso modo le même bassin de pères Noël que les autres années, c’est plus au niveau des lutins qu’on a eu plus d’efforts à déployer pour en engager », explique l’Agence par courriel.

Poursuivre la tradition

D’autres centres commerciaux ont été plus chanceux et revivront cette année la magie des Fêtes accompagnés des mêmes pères Noël.

« Nous travaillons [...] avec les deux mêmes pères Noël (des vrais) depuis quelques années, et ils sont de retour cette année “en présentiel” », indique France Moreau, conseillère aux communications du Complexe Desjardins, au centre-ville de Montréal.

À la Place Versailles, dans l’est de la métropole, les mêmes pères Noël reçoivent les listes de souhaits des enfants depuis plus de 30 ans.

L’entreprise Oxford Properties, qui possède notamment le Quartier DIX30 à Brossard et les Galeries de la Capitale à Québec, est consciente de sa chance. « On a une relation depuis plusieurs années [avec nos pères Noël]. Ce sont des équipes locales, impliquées et qui ont toujours été là », explique son porte-parole, Patrice Perron.