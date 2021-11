Programmes d’aide pour les entreprises: 68 M$ à des compagnies qui ne respectaient pas les critères

La gestion des programmes d’aide pour les compagnies durant la pandémie n’a pas toujours été adéquate, tranche la vérificatrice générale du Québec. Le ministre de l’Économie a autorisé pour 68 millions $ en prêts à au moins 10 entreprises qui ne répondaient pas à tous les critères de sélection.

Mercredi, la vérificatrice générale (VG), Guylaine Leclerc, a déposé son rapport annuel à l'Assemblée nationale.

Dans le document, elle écorche notamment le ministère de l’Économie et de l’Innovation et Investissement Québec pour leur gestion du Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) et du Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME).

Ces deux soutiens temporaires avaient été mis sur pied au printemps 2020 dans l’urgence pour aider les compagnies ébranlées par la pandémie. Ces programmes disposaient d’une enveloppe de plus de 3 milliards $.

La VG estime, entre autres, que les critères d’admissibilité rendus publics pour le PACTE «n’étaient pas complets et transparents», ce qui fait qu’il est «possible que certaines entreprises n’aient pas soumis de demande d’aide, croyant qu’elles n’étaient pas admissibles au programme».

Dans le cadre de son enquête, la VG a également constaté que plusieurs compagnies, ayant profité des sommes distribuées par le gouvernement Legault, ne respectaient pas tous les critères des programmes.

Par exemple, certaines étaient déjà en difficultés financières avant la pandémie. D’autres n’avaient pas encore démontré leur rentabilité.

Le ministère et IQ ont également accepté des prêts pour répondre à «des «besoins qui n’étaient pas liés à la pandémie, mais plutôt à la croissance de l’entreprise». Des sommes auraient aussi été octroyées pour des «dépenses liées à un projet en immobilisations qui n’étaient pas admissibles».

Pour le PAUPME, la VG est d’avis que le traitement des demandes d’aide «n’a pas toujours été équitable d’une municipalité régionale de comté à l’autre».

«Le manque d’uniformité dans les exigences et les critères utilisés a entraîné de l’iniquité pour certaines entreprises qui ont vu leur demande refusée alors qu’elle aurait pu être acceptée si ces entreprises avaient été situées dans une autre MRC», peut-on lire dans un résumé du rapport.

