Soutien financier apprécié

Le 8e Programme de bourses Golf Québec/Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a permis à 26 étudiant(e)s-athlètes en golf de se partager 70 000 $ en bourses individuelles de 2000 $ à 4000 $. Ce Programme, mis sur pied en 2014, découle du désir des deux organismes d’aider financièrement et de mieux encadrer les jeunes golfeuses et golfeurs, tout en les sensibilisant à la poursuite et à la réussite des études en parallèle de leur carrière sportive. Parmi les boursier(ère)s de la région de Québec, j’ai retenu 4 athlètes du club de golf Lorette : Mathieu Chouinard no 1 (2000 $) ; Geneviève Jobin-Colgan no 2 et Yasmine Qureshi no 3 (3000 $) ; et Anne-Léa Lavoie no 4 (4000 $). Deux athlètes du club de golf Royal-Québec figurent parmi les boursier(ère)s : Charly Pinel no 5 (2000 $) et Lydia St-Pierre no 6 (4000 $).

Cap sur la vie

Photo courtoisie

L’Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer (OQPAC) vient de lancer Cap sur la vie, un documentaire sur l’expérience des personnes atteintes de cancer et de leurs proches aidants. Le documentaire traite du soutien que l’OQPAC apporte à ses membres en cette période trouble de leur vie. Le projet a été financé en partie par le gouvernement du Canada, par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Bien que le documentaire soit diffusé sur les ondes des différentes stations de télévision communautaire de la Capitale-Nationale, vous pouvez toutefois le visionner en vous rendant sur YouTube grâce au lien suivant : youtu.be/CzGUL3BhKtk.

Nouveau président à la Confrérie

Photo courtoisie

Les membres de la Confrérie des amis du Québec ont élu, lors de leur assemblée générale annuelle, un nouveau conseil d’administration. C’est ainsi que Pierre Masson (photo) succède à Alexandre Paquet à titre de président et devient le 32e de l’histoire de la Confrérie à ce poste. Jacques Guay, vice-président ; Raymond Paradis, secrétaire-trésorier ; Daniel Morency, Pierre-Alexandre Masson et Jean Sawyer complètent les postes de directeurs de la Confrérie qui est, depuis 1989, un organisme à but non lucratif ayant pour but de regrouper des hommes travaillant dans divers domaines de la société de la région de Québec, afin de mieux se connaître et de partager certains loisirs. La Confrérie s’engage aussi socialement en venant en aide à différents organismes qui sont dans le besoin.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 24 novembre 2018. Le Rouge et Or football de l’Université Laval remporte la 10e Coupe Vanier de son histoire (plus que toute autre équipe au pays) en disposant des Mustangs de l’Université Western 34-20 devant 12 380 spectateurs.

Anniversaires

Photo courtoisie

Karine Vanasse (photo), comédienne et actrice québécoise, 38 ans...Christian Laflamme, originaire de St-Charles de Bellechasse, qui a joué pour Chicago, Edmonton, Montréal et St-Louis ILNH) avant de terminer sa carrière en Allemagne, 45 ans...Pénélope McQuade, animatrice télé, 51 ans...Alain Chabat, cinéaste et humoriste français, 63 ans...Thierry L’ermite, acteur, scénariste et producteur français, 69 ans...Louise Laparé, comédienne québécoise, 72 ans...Pete Best, premier batteur des Beatles, 80 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 novembre 1991 : Freddie Mercury (photo), 45 ans, chanteur britannique, auteur-compositeur, producteur de disques, et le chanteur du groupe Queen... 2020 : Christophe Dominici, 48 ans, ex-joueur de rugby du XV de France et du Stade français... 2019 : Claude Béland, président du Mouvement Desjardins de 1987 à 2000, 87 ans... 2017 : Simon Poiré, 80 ans, fondateur de Mack Ste-Foy en 1985... 2016 : Florence Henderson, 82 ans, actrice et chanteuse américaine... 2014 : Viktor Tikhonov, 84 ans, ex-entraîneur soviétique à la tête de l'équipe nationale soviétique... 2012 : France Bouchard, 50 ans, conjointe du golfeur professionnel Jean-Louis Lamarre... 2011 : Roland Bélanger, 95 ans, animateur, annonceur-vedette et réalisateur à Radio-Canada... 2007 : Antonio Lamer, 74 ans, ancien juge en chef de la Cour Suprême du Canada... 1994 : Paul Brunelle, 71 ans, chanteur country... 1990 : Fred Shero, 65 ans, joueur et instructeur de hockey canadien... 1987 : Jehane Benoît, 83 ans, animatrice gastronome