Ubisoft poursuit sa croissance au Saguenay

Ubisoft a annoncé mercredi matin la création de 125 emplois d'ici 2030 à Saguenay, un projet qui permettrait de doubler ses effectifs dans la région et qui représente un investissement de 250 millions $ pour la compagnie.

«On parle vraiment d'un investissement important qui va au-delà de ce qu'on avait annoncé en 2017», a expliqué à TVA Nouvelles le directeur général d’Ubisoft au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Jimmy Boulianne. Parce qu'en 2017, on prévoyait investir 135 millions sur 10 ans et embaucher 125 employés d'ici 2022.»

«On est très content de pouvoir le faire à notre quatrième année. On est vraiment content de notre équipe, c'est une marque de confiance de la part d’Ubisoft de nous donner les moyens d'avancer et d'aller plus loin que ce qu'on avait annoncé au début», a affirmé le directeur général.

Un objectif doublé qui permettra à l'entreprise de recruter de nouvelles têtes.

«Ce sont des nouveaux talents, des nouvelles fonctionnalités, qu'on veut offrir aux joueurs qui touchent le multijoueur, le social. Ce sont des belles opportunités d'emplois dans un secteur qui est en croissance et c'est le fun de pouvoir le faire dans une région», a expliqué M. Boulianne.

Malgré la pénurie de main-d’œuvre, l'entreprise est confiante d'atteindre cette cible. «La relève est là, dans une région comme le Saguenay–Lac-Saint-Jean qui est très attractive pour son style de vie. On pense que de permettre de travailler chez Ubisoft et d'être à 15 minutes de tout, c'est un élément qui est très attractif», a raconté le directeur général.

Présentement, on compte 125 employés dans les studios de Saguenay, dont plusieurs personnes provenant de l'extérieur qui ont fait le choix de s'installer dans la région.