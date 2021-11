Une nuit terrifiante pour la fondatrice de la chaîne Cora

Peu après avoir été réveillée par des policiers venus lui annoncer l’enlèvement d’un de ses enfants, la fondatrice des restaurants Cora a reçu deux appels d’un ravisseur à la voix menaçante lui ordonnant de se rendre chez son fils et de suivre les indications laissées sur la table.

« J’étais dans un état d’anxiété et de peur. Comment je pourrais vous dire ? [Les policiers] me disaient que mon fils était peut-être en danger, mais on ne m’expliquait pas pourquoi », a témoigné Cora Mussely Tsouflidou, aujourd'hui, au palais de justice de Laval.

Paul Zaidan, accusé

Son fils Nicholas Tsouflidis a été kidnappé le 8 mars 2017 à sa maison de Mirabel, puis séquestré pendant des heures avant d’être relâché dans un fossé de Laval. L’ex-franchisé Paul Zaidan, 52 ans, subit actuellement son procès en lien avec cet enlèvement.

Ce soir-là, la fondatrice de la chaîne de restaurant était endormie dans sa bibliothèque lorsque des policiers se sont présentés à son domicile.

Alors qu’elle était dans sa cuisine avec eux, elle a reçu deux appels sur son cellulaire.

Les ravisseurs l’appellent

Au bout du fil, une voix étrangère et menaçante lui a dit : « Vous allez faire comme je vous dis. Vous allez vous rendre chez votre garçon [...]. Il y a des instructions sur la table et vous allez faire exactement ce qui est marqué. »

Puis, son cellulaire sonne à nouveau et on lui ordonne de ne pas alerter les policiers. C’est à ce moment qu’elle a compris que son fils avait été enlevé.

« C’était comme dans un film. J’étais épouvantablement inquiète », a-t-elle ajouté, en racontant ces moments d’angoisse.

La lettre saisie par les policiers chez son fils contenait une demande de rançon de 11 M$, avait indiqué au jury la Couronne lors de son exposé d’ouverture.

La femme d’affaires a ensuite été amenée au poste de police avec sa fille, où elle a raconté avoir pleuré « comme une madeleine » et fait une crise de nerfs pour la première fois de sa vie. Au petit matin, son fils a finalement été retrouvé sain et sauf.

Conflit familial

En contre-interrogatoire, Mme Tsouflidou a été longuement questionnée sur un conflit entre elle et son fils aîné, Theoharis Tsouflidis.

Les relations familiales étaient tendues, car elle avait décidé « de couper les vivres » à son fils, qui avait un problème de consommation depuis son retour de Grèce, où il a vécu pendant une quinzaine d’années, a expliqué la femme de 74 ans.

« Je lui ai dit que je ne l’aiderais pas financièrement tant et aussi longtemps qu’il serait dans cet état. Il a été très fâché contre moi, contre la famille », a-t-elle précisé.

Selon la défense, le kidnapping du président des restaurants Cora est un coup monté servant à tasser son frère aîné, qui voulait un emploi au sein de l’entreprise familiale.