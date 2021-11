Violente collision au Lac-Saint-Jean: une personne lutte pour sa vie

Le conducteur d’une voiture lutte pour sa survie après avoir été victime d’un violent face-à-face entre Roberval et Saint-Prime, au Lac-Saint-Jean, mercredi matin.

L’impact est survenu sur la route 169, au pied de la côte du Cran, vers 7h30. D’après la Sûreté du Québec (SQ), l’aveuglement par le soleil pourrait être en cause.

«On parle d’une collision frontale majeure. Les deux véhicules se sont retrouvés dans le fossé», explique le sergent Hugues Beaulieu, de la SQ.

La force de l’impact était telle que les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour sortir les victimes de leurs voitures respectives.

Le conducteur du premier véhicule a été reconduit au centre hospitalier, mais on ne connaît pas la gravité de ses blessures. On craint toutefois pour la vie du second, qui a été grièvement blessé.

Notons qu’on ne connaît encore ni l’âge ni le sexe des deux conducteurs.

La route 169 a été fermée dans les deux directions dans ce secteur, pour permettre aux enquêteurs du corps de police provincial d’effectuer leur travail. Un détour a été mis sur pied du côté de la communauté autochtone de Mashteuiatsh.

