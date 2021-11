Wiarton Willie, la marmotte qui prédit l’arrivée du printemps, est décédée

Wiarton Willie, la marmotte albinos originaire de l’Ontario qui prédisait l’arrivée du printemps, est décédée.

Ce ne serait pas une mort récente, selon la mairesse de la péninsule South Bruce, Janice Jackson, qui a confirmé la triste nouvelle, mardi au Toronto Sun.

Le rongeur serait décédé prématurément d’un abcès dentaire avant la dernière cérémonie du jour de la marmotte, a confirmé un porte-parole de la ville au Toronto Star, mercredi.

La marmotte était absente lors de la dernière cérémonie de l’annonce du printemps, présenté en mode virtuelle.

Vu la rareté des marmottes albinos, c’est une marmotte brune qui prendra le relai de Wiarton.

«Nous recherchons un albinos, mais à l'approche de la fin de l'été et de l'hibernation des marmottes, notre fenêtre d'opportunité se fermait rapidement, nous avons donc adopté une marmotte brune», a précisé Mme Jackson.

Âgé de 4 ans, l’animal a déménagé au domicile de Willie. «Nous commençons à le connaître, cependant, c'est un mangeur insatiable et très curieux», a ajouté la mairesse. Il s’agit de la cinquième marmotte de la région à effectuer des prédictions météorologiques.

Chaque année, le 2 février, les gens se rassemblent à Wiarton, en Ontario, pour savoir si Willie verra son ombre et prédira six semaines supplémentaires d'hiver ou un printemps précoce. La péninsule South Bruce célèbre le Wiarton Willie Festival depuis plus de 64 ans.