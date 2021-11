LAFLAMME, Madeleine Fortin



Au Centre d'hébergement de l'Hôpital Saint-Raymond de Portneuf, le 22 novembre 2021, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédée dame Madeleine Fortin, épouse de feu monsieur Charles-Henri Laflamme. Elle était la fille de feu dame Émilienne Cloutier et feu monsieur Charles Fortin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mercredi 1er décembre 2021 de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Henriette (Michel Paré) et Céline (Guy Suzor); ses petits-enfants: Jonathan (Vanessa Blouin), Bryan, Kaven (Marilou St-Amant) et Dominic; ses arrière-petits-enfants: Jayden, Jordan, Danika, Erika et Henri; ses beaux-frères et belles-sœurs: Vincent (Thérèse Desbéquets), Claude (Alice Bergeron), Robert (Micheline Tremblay), Marc-André (Ginette Morency) et Janine (feu Marcel Laflamme); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Charles-Henri; son petit-fils tant aimé Éric; ses frères et sœurs: Maurice (Gemma Proulx), André (feu Rolande Potvin), Aimé, Germaine (feu Donat Paquet), Marie-Ange (feu Lucien Néron), Marcelle (feu Henry Bureau) et Monique (feu Jean-Marie Bernier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Dollard (feu Monique Garneau), Marcel, Jean-Louis, Thérèse (feu Fernand Paquet), Louise (feu Florian Lachance) et Colette. La famille désire remercier tout le personnel soignant du Centre d'hébergement de l'Hôpital Saint-Raymond de Portneuf pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.