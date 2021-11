LACHANCE, Bernard



À la Maison Legault, le 11 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Bernard Lachance, époux de madame Rose-Aimée Duquet, fils de feu Eustelle Lépine et de feu Eugène Lachance de la paroisse Notre-Dame de Grâce. Professeur à la Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université Laval, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 10 h 30 à 11 h 15.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa sœur Louise; ses belles-sœurs: Constance St-Pierre et Francine Duquet; son filleul Martin Duquet; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux intervenants de la Maison Legault pour les soins exceptionnels prodigués à Bernard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec, téléphone : 418 529-9742.