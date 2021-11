DÉRY, Micheline Delisle



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 20 novembre 2021, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédée madame Micheline Delisle, épouse de feu monsieur Réjean Déry, fille de feu monsieur Arthur Delisle et de feu madame Edvina Bureau. Elle demeurait à Donnacona.suivie d'une liturgie de la Parole et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Madame Delisle laisse dans le deuil ses enfants: Ann (Claude Pépin) et Dany (Cynthia Paradis). Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Alice (feu Léo Dussault, Jean Janssen), feu Henri (feu Cécile Gauthier), Paulette (Claude Roy), feu Marcel (feu Pauline Douville), feu Agnès (feu Yves Leclerc), feu Jean-Marie, Jean-Claude; feu Pierrette Déry (feu Claude St-Laurent), Gaston (feu Louisette Denis). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca