CHABOT, Rita Lachance

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, madame Rita Lachance, au centre d'hébergement St-Augustin, le 30 novembre 2020, à l'âge de 79 ans et 9 mois, épouse de feu monsieur Michel Chabot, fille de feu dame Yvonne Durand et de feu monsieur Paul-Émile Lachance. Née à St-Pierre de l'Île d'Orléans, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Charline St-Pierre), feu Linda et Mélanie (Donald Désilets); son petits-fils Simon (Léa Watson); ses frères et sœurs: Jacqueline (feu Benoit Deschênes), Pierre (Monique Ferland), feu Michel (France Garneau), feu André (Hélène Crépeault), feu Marie Paule (feu Jean-Guy Godbout) et Hélène (feu André Plante); ses beaux-parents feu Lucien Chabot et feu Alphonsine Godbout; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Annette (feu André Vézina), Céline (feu Berteau Belzile), André (Yolande Giroux), Lisette (Herman Gaudet), Madeleine (Léo-Paul Aubin), Marcelle (feu Jean-Pierre) Micheline Gagnon, feu Hélène (Jean Maranda (Christine Payeur)) et Jean-Marie (Nicole Gendreau); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Augustin, particulièrement Martine, Chantale et Vicky pour les bons soins prodigués. Un merci spécial est adressé à ses deux sœurs Jacqueline et Hélène. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances en présence des cendresà compter de 13 h 30 auL'inhumation des cendres aura lieu au printemps 2022 au cimetière St-Pierre de l'Île d'Orléans avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294.