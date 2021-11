PINARD, Gisèle



À l'Hôpital Ste-Anne (CHSLD), le 27 octobre 2021, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédée madame Gisèle Pinard, fille de feu madame Yvonne Levasseur et de feu monsieur Alphonse Pinard. Elle demeurait à Boischatel.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.Les cendres seront déposées au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont). Elle laisse dans le deuil sa fille Ginette; ses petits-enfants : Katy, Erik et Mélanie; ses arrière-petits-enfants : Daphnée, Gisèle, Marie, Rose et Kylian; ses neveux, nièces et ami(e)s.