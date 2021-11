DROLET, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 6 novembre 2021, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean- Claude Drolet, époux de madame Aline Bédard, fils de feu madame Marie-Anne Bilodeau et de feu monsieur Gustave Drolet. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h . La mise en niche des cendres se fera au cimetière St-Charles après la cérémonie. Outre son épouse, madame Aline Bédard, il laisse dans le deuil son fils Marc (Hélène Martel); ses petites-filles: Arianne (Dominique Vallée) et Johannie; ses soeurs et ses frères: feu Jean-Paul (feu Loo Dean), feu Madeleine, feu Françoise (feu Roland Carrier), feu Thérèse (Réginald Magnan), feu Olga (feu Marcel Gagné), feu Gabrielle (feu Raymond Picard), feu Pierrette (feu Roland Brousseau), Louise, feu André, feu Claudette (feu Maurice De Varennes), Gustave (Denise Gagnon) et feu Jean-Guy; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Bédard: feu Bernard, feu Denise (feu Georges Girard), soeur Rose (CND), feu Laurent (Claire Gauvin), feu Pauline, Thérèse et Solange (Marcel Goudreau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.