BROUSSEAU, Gaston



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 10 novembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gaston Brousseau, époux de dame Ginette Langevin, fils de feu Marguerite Proteau et de feu Paul Brousseau. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corpsle vendredi 26 novembre 2021 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 27 novembre 2021 de 9h à 10h15.et de là au cimetière Les Jardins Québec, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette Langevin; ses enfants: Murielle (Carl Tremblay), Dany (Jolène Charbonneau), et Philippe; ses petits-enfants: Jérémy Tremblay, Lucas Brousseau, Marie-Ange Tremblay, Gabriel Brousseau, William Brousseau, Anna-Rose Tremblay; ses frères: Jean (Marie-Andrée Alain), Léo (Lise Beaumont), Richard et sa sœur Diane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langevin: Nicole (Jean Samson), Jean (Rose Beaulieu), Guy (Ginette Fortier), France (Michel Morillon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Un remerciement particulier au personnel de l'unité coronarienne de l'Hôpital Laval. Vos témoignages de sympathies peuvent ce traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387, téléc.: (418) 682-8214, site Internet: www.fmcoeur.qc.ca