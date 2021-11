BÉDARD, Jacques



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 20 novembre 2021, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Jacques Bédard, sergent retraité de la police de Sillery et du SPVQ, époux de dame Louise Blouin, fils de feu Guy Bédard et de feu Jacqueline Charland. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Mari attentionné et bienveillant, père aimant et protecteur, ami serviable et généreux, un homme respecté et aimé de tous. Jacques nous a quittés entouré de l'amour des siens. Il laisse dans le deuil l'amour de sa vie et épouse des 40 dernières années Louise; ses filles qu'il aimait plus que tout; Marie-Julie et Ann-Catherine (Jean-François Boutin-Roy); sa petite-fille Marguerite, son frère Pierre (feu Ginette Robitaille); son beau-frère et belles-sœurs de la famille Blouin : Claude, Micheline (feu Réal Parent) et Eleine (Christian Boulianne), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et collègues du Groupe Limo-Québec. Il était un passionné de moto et de musique. On pouvait compter sur lui en tout temps, il était notre pilier et nous rendait heureux. Nous conservons précieusement au fond de nos cœurs les souvenirs d'un homme qui a eu une vie extraordinaire. La famille tient à remercier le Dr Guy Bolduc du GMF de Sillery, l'équipe du Dr Guy Cantin de l'Hôpital du Saint-Sacrement, ainsi que la Dre Geneviève Piuze et son équipe du CLSC Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385 www.fondationduchudequebec.org