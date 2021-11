BEAULIEU, Louisette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 20 octobre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée entourée des siens, dame Louisette Beaulieu, épouse de feu monsieur Réjean Légaré, feu fille de feu Irénée Beaulieu et feu Bernadette Montminy. Elle demeurait à Québec et était co-propriétaire de Bois de chauffage Réjean Légaré et fils de St-Émile.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane Légaré et Sylvain Légaré (Karine Dallaire et sa fille Alyson Charland Dallaire); ses petits-enfants: Cédric Légaré et Rebecca Légaré ainsi que leur mère Sonia Tremblay (Christian Grondines); sa sœur et son frère: Diane Beaulieu et feu Gilles Beaulieu, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont sa grande amie Micheline Auger. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.