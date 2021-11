LATOUR, Hélène Dubé



Au Centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, Québec, le 5 novembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Hélène Latour, épouse de feu monsieur Julien Dubé. Née à Beauport, le 1er octobre 1948, elle était la fille de feu dame Angéline Lavoie et de feu monsieur Paul Latour. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Beauport. Madame laisse dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Jacqueline (feu Yvon Gingras), feu Micheline (feu Guy Mailloux), feu Jacques (Louisette Giroux), Gaétane (Michel Barette), Gaston (Francine Jobin), Daniel (Monique Pakenham), Kathleen (Marc Bernard), Martine (Michel Dionne); de la famille Dubé : Guy (Valma Landry), Aline (Roger Lévesque), Ginette, Margot (feu Yvon Ferland), Alain (Lise D'Amboise), Lise (feu Daniel Dionne); ses neveux et nièces : Simon Gingras (Chantal Juneau), Arnaud Bernard (Lysane Bédard), Tristan Bernard, Patrick Latour, Valerie Latour, Vincent Latour, sa filleule Stéphanie et plusieurs autres neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Ste-Anne et du CHSLD Yvonne Sylvain pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, site: www.coeuretavc.ca, téléphone: 1-888-473-4636.