DULAC, Yolande Bernatchez



Bonne vivante qui profitait de la vie. Voyait à travers les gens et même les animaux qu'elle aimait tant… Femme active, fonceuse, généreuse. Elle aimait les gens et sa famille. Sa vie a été comme la musique. Une pièce d'opéra, chantante et unique. L'amour donné aurait dû être aussi grand à son départ. Ayant besoin de plus d'une main. Même dans sa maladie la lumière jaillissait pour dire Merci. Malgré une souffrance atroce et un mal qui affectait sa tête. Sache que je t'ai donné tout ce que je pouvais. Quand la présence devient absence. Il est trop tard. Profitez tous du temps accordé aujourd'hui. N'ayez pas peur de dire je t'aime. La vie est si fragile. Moi je te dis au revoir, je t'aime. Merci pour tout ce que tu m'as apporté et d'avoir fait de moi la personne que je suis devenue. Je t'aime, bon voyage et à bientôt. Un merci spécial à tous ceux qui ont été présents pour moi: Cécile, Martine, Mehdi, Claudine, Mathieu, Sébastien, Nicolas, Christine. Merci sincère au Dre Elaine Blanchard pour sa présence et son soutien tout au long de la maladie.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 novembre 2021, à l'âge de 89 ans et 1 mois, est décédée madame Yolande Bernatchez, épouse de feu monsieur Jules Dulac, fille de feu madame Emma Sirois et de feu monsieur Cyrial Bernatchez. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 27 novembre 2021, de 13 h à 13 h 45. La cérémonie aura lieu dans l'intimité. Les cendres seront déposées par la suite au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation des maladies mentales, tél.: 1-613-738-4891, site web: www.esantementale.ca.