BÉLANGER, Claudette Guillot



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, Québec, le 17 novembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Claudette Bélanger, épouse de monsieur Georges Guillot. Née à Beauport le 30 juin 1941, elle était la fille de feu dame Rita Drapeau et de feu monsieur Roland Bélanger. Elle demeurait à Québec arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 18h30.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Sylvie Dupuis), Cédric (Marie-Noël Thériault); sa petite-fille Gabrielle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillot: Marie-Paule (feu Roland Guillot), Béatrice (feu Charles-Aimé Giguère), Véronique, Laurent, Lise Paré (feu Aurèle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de: Jean-Guy (Denise Brousseau), Marie-Alice et la belle-sœur de: Emilien (Claire Thomassin), Thérèse (Charles-Aimé Vallée), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour leur support et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Puisse-t-elle demeurer vivante dans nos cœurs et nos mémoires.