BÉLANGER, Soeur Aline



À la Maison Bon-Pasteur, le 31 octobre 2021, est décédée Sœur Aline Bélanger (Sr Marie-Reine-des-Apôtres), Sœur du Bon-Pasteur de Québec, à l'âge de 85 ans, après 65 ans de vie religieuse. Elle était native de St-Jérôme-de-Matane et était la fille de feu monsieur Eusèbe Bélanger et de feu dame Julie Blouin.La mise en terre se fera au cimetière Saint Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel. Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil: les affiliés-es à la Congrégation, son frère Patrick (Mado Pearson), ses belles-sœurs: Augustine Pinel (feu Fernand Bélanger) et Ginette Doré (feu Réal Bélanger), ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle était aussi la sœur de: Berthe, Jeanne, Luce, Yvon, Serge Lina et Gilles, qui l'ont précédée dans la Maison du Père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, 2550, Marie-Fitzbach, Québec (QC), G1V 2B2.