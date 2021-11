LÉVESQUE, Réjean



À l'hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 17 novembre 2021, est décédé à l'âge de 76 ans et 9 mois, monsieur Réjean Lévesque époux de feu dame Gabrielle Deschênes (Gaby Lévesque). Il était le fils de feu Paul Lévesque et de feu Marie Lévesque. Il demeurait à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aule vendredi 26 novembre, de 19 h à 22 h et samedi de 12 h à 13 h 50.et sera suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pacôme. Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Isabelle Pelletier), Josée (Guy Chrétien); ses petits-enfants adorés: Alexis, Thomas, Rose-Élie, Laurent. Il était le frère et le beau-frère de: Paul-François (Yvette Dubé), Joseph-Émile (Georgette St-Jean), Albert (Liliane Grisé), feu Jean-Claude (Francine Bastien), Marc (Denise Lavoie); et de la famille Deschênes, il était également le beau-frère de: Gisèle (feu Ovila Charest), feu Ginette (Paul Albert). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel soignant de la Résidence La Croisée des Chemins de Saint-Pacôme pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Bas-Saint-Laurent. Des formulaires seront disponibles au salon.