GAGNÉ, Yvette Plante



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 26 octobre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Yvette Plante, épouse de feu monsieur Bertrand Gagné, fille de feu Alphonse Plante et de feu Alexina Nicol. Elle demeurait à Pont-Rouge.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gisèle (feu Pierre Paquet), Francine (Alain Robitaille), Carmen, Jean-Guy, Nicole (Pierre Fiset), Guylaine (Yvon Lussier), feu Alain (Carole Fournier), Marcel (Christiane Lachance) et Sylvie Légaré que maman a aimé comme sa propre fille pendant plusieurs années avec nous; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ; ses frères et sœurs : feu Roland (feu Jeanne d'Arc Isabelle), Gérard, Laurette (feu Pierre Ouellet), Germaine (feu Rosaire Chabot), Maurice (Denise Therrien); son beau-frère feu Gérard Gagné (feu Madeleine Pelletier) et sa belle-sœur feu Jeanne Gagné (feu Edmond Bolduc), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD de Pont-Rouge pour leur humanité incontestable. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294www.societealzheimerdequebec.com