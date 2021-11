BERTRAND, Yves



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 14 novembre 2021, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Yves Bertrand, époux de Jocelyne Lévesque. Il était le fils de dame Normande Soucy et feu monsieur Gaston Bertrand. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa mère Normande Soucy et son épouse adorée et aimante Jocelyne; ses enfants: Antoine (Anne-Marie Roy) et Guillaume (Dana Dubé); ses sœurs; Johanne (Lisa Clark) et Marie-Claude; sa belle-mère Rose-Aline Thériault (feu Réal Lévesque); sa belle-sœur Nathalie (Jean-Charles Plourde); ses 3 nièces de la famille Deschamps: Isabelle (Antony Celeste), Gabrielle (Dorus Polman) et Andréanne (Martin Lambert); ainsi que ses cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et membres de la famille de l'IPSC. La famille désire remercier chaleureusement le personnel de l'équipe des soins intensifs (6e étage) de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués, leur humanité et toutes leurs attentions durant ces moments difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), 200-5415, rue Paré, Mont-Royal (Qc) H4P 1P7, tél. : 1-514-725-2653.