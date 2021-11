FOURNIER, Bernard



" Bernard était un être gentil, attentif et surtout très généreux. Il ne laissait personne indifférent. "À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 octobre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Bernard Fournier. Il était le fils de feu dame Alberta Dubé et de feu monsieur Paul Fournier. Il demeurait à Québec, mais à longtemps demeuré à Toronto. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Monsieur Fournier laisse dans le deuil ses frères, sœurs et belles-sœurs : Suzanne, Alyre (Andrée Poirier), Denys (Édith Marquis), Lyse (feu Gérald Whalen); son filleul Jérôme Fournier; sa filleule Page Bruce, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail du Maple Leaf Gardens. Il était également le frère de : Roch (Lise Tremblay), Gaétan, Réjean, tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, Tél. : 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de