THIBAULT, Jean-Louis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 novembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Thibault, époux de feu dame Micheline Baril, fils de feu madame Aline Gingras et de feu monsieur Thomas Thibault. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h30 etIl laisse dans le deuil son fils bien-aimé, Pierre (son amie Sarah Robitaille), sa fille Josée (Danny Desrosiers), ses petites-filles: Marie-Pier et Raphaëlle Gagné ainsi que leur père Michel Gagné. Ses sœurs: Francine (Laurent Pelletier), feu Lise Thibault, son cousin proche, Bona Thibault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un remerciement chaleureux au CLSC de la Basse-Ville et l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.