DEMERS, Gisèle



Au Centre d'hébergement Champlain Chanoine-Audet, le 11 novembre 2021, à l'aube de ses 90 ans, est décédée madame Gisèle Demers. Elle était la fille de feu Achille Demers et de feu Alexina Morneau et demeurait à Lévis, secteur Charny. Madame Demers laisse dans le deuil son frère Jean-Marc (feu Huguette Labrecque, feu Andréa Lavoie), sa soeur feu Mariette (feu Jean Talbot), ses neveux: Simon Demers (Sonia Gratton et leur fille Élizabeth); feu Michel Demers et feu Jacques Talbot (Monique Blanchette). La famille remercie le personnel soignant du centre d'hébergement pour les bons soins prodigués. Nous aimerions grandement que tous vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Paroisse de Saint-Jean l'Évangéliste, dédié à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours, https://psje.ca/capitation-formulaire/.à compter de 9h.