DION, Marie-Anne



Au CISSS Yvonne Sylvain de Beauport, le 19 novembre 2021, à l'âge de 95 ans est décédée madame Marie-Anne Dion, épouse de feu monsieur Roland Royer, fille de feu monsieur Joseph Dion et feu madame Marie-Anne Noël. Elle demeurait à Québec autrefois de St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à lade 9 h à 10 h 45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rollande (Claude Larochelle), Florence (Albert Thivierge), Bibiane, Gilles (Pauline Labrie), Hélène (Michel Lamarche), Monique (Jacques Morissette), Donald, Patrice (Manon Ruel); ses 18 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Marcel (feu Bernadette Côté), feu Madeleine (feu Roland Morin, feu Lucienne Chamberland), feu Gérard (feu Bernadette Blais), feu Cécile (feu Edgar Prévost, feu Gonzague Gagnon), Noëlla (feu Joseph Audet, feu Aurèle Blouin), ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Lucienne (feu Roméo Méthot), feu Aubert, feu Lionel, feu Arsène, feu Marie-Anna (feu Roland Doyer), feu Philippe (feu Bibiane Audet), Simone (Charles-Édouard Larochelle), Rose-Aline (feu Georges-Émile Dugas), feu Paul-Henri (feu Pierrette Lyonnais); neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la