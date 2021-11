LASNIER, Madeleine

Fortin-Lacroix



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 novembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Madeleine Fortin-Lacroix, épouse de feu monsieur Jacques Lasnier. Elle demeurait à Québec et autrefois à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie, François (Guylaine René), Pierre et Charles (Sandra Rivera); ses petits-enfants: Charles Gillot, Paul Gillot, Christine Lasnier, Bernard Lasnier et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Alexandre, Audrey-Anne, Léa et Camille; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 12 h 30.