TREMBLAY, Roland



À Québec, le 1er novembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Roland Tremblay, conjoint de madame Johanne Roberge, fils de feu dame Jeannine Gagnon et de feu monsieur Robert Tremblay. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la, de 13h à 15h etLes cendres seront déposées à une date ultérieure sous la direction de laIl laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils Samuel; ses frères: Jean-Yves (Marjolaine Harvey), Michel (Kai Tremblay), Martial (Claudette Petit), Donald (Line Girard), Ronald (Dominique Martel) et Robin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roberge: René (Marie-Claude Pouliot) et Rénald (Louise Roberge); ses neveux: Samuel et Jean-Philippe; ainsi que plusieurs cousins, cousines parents et ami(e)s.