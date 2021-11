ARCAND, Brigitte



Au CHSLD de Donnacona, le 5 novembre 2021, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédée madame Brigitte Arcand, fille de feu Alphonse Arcand et de feu madame Régina Mayrand. Elle demeurait à Cap-Santé, autrefois de Portneuf. Madame Arcand est allée rejoindre ses sœurs : feu Jacqueline (feu Gérard Alain), feu Rolande (feu Jacques Grondines), feu Carmen (feu Jean G. Lafontaine) et feu Madeleine (feu Claude Trudel). Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Céline Alain (Denis Beaudoin), Élise Alain (Louis Montambault), feu Louise Grondines, Michèle Grondines (Guy Jacob), Martin Grondines (Martine Bourdeau), Hélène Grondines, feu Marc-André Grondines, Guy Lafontaine (Nina Paredes), Pierre Lafontaine (Chantale Laroche), Louis Lafontaine (Denise Pelletier), Jean Trudel (Brigitte Couillard), Normand Trudel (Marie-Josée Lemelin) ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Donnacona pour les bons soins prodigués.et de là au cimetière de Portneuf.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère bur. 312, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'arrière de l'église. La direction des funérailles à été confiées