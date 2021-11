ST-PIERRE, Thérèse Roussel



Au Centre d'hébergement St-François Inc., le 26 septembre 2020, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédée madame Thérèse Roussel, épouse de feu monsieur Wilfrid St-Pierre, fille de feu dame Marie-Ange Trudel et de feu monsieur Zéphirin Roussel. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Yves (Diane Boulanger), Martin (Josée Frenette); ses petits-enfants : Nicolas (Geneviève Cournoyer), Andréanne, Carolanne, Alexandra (Michaël Corneau); ses arrière-petits-enfants : Christophe, Livia et Emma-Rose; sa belle-sœur Monique Sauvageau (feu Jean-Claude Roussel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux et son fils ainsi que sa sœur Denise, son frère Jean-Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Pierre. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres au, de 13 h à 15 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com