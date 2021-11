GIGUÈRE, Gaston



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gaston Giguère, époux de dame Jeannine Cloutier. Il était le fils de feu dame Lucienne Boulanger et feu monsieur Victor Giguère. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine; sa fille Lise Giguère (Danielle Whalen); ses frères et sœurs: feu Gérard (Donat Giroux), Ghislaine (feu Robert Bergeron), feu Olive (feu Robert Hunter), Fernand (Huguette Plante), feu Jeannine (feu Marcel Villeneuve), feu Réjeant (Ghyslaine Bussières), feu Michel (feu Nicole Gilbert) et Ginette (feu Paul-André Larcher); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Charles St-Antoine (Sylvie Doddridge), Henri St-Antoine (Jacqueline Turmel), feu René St-Antoine (Johanne Rouleau), feu Marc Cloutier, feu André Cloutier et feu Roland Cloutier ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousine autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité covid-19 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins et leur humanité exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.