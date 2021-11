BLOUIN, Jacques



À l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 4 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jacques Blouin, époux de feu dame Lucette Jean. Né à Détroit, le 25 novembre 1930, il était le fils de feu dame Germaine Martel et de feu monsieur Léonce Blouin. Il demeurait à Québec.Monsieur Blouin laisse dans le deuil sa fille Christine (feu Chris Everett); sa sœur Françoise (feu Gilles Rocheleau); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Jean: Huguette, Jacqueline (Harold Winter), Thérèse (feu George Genest); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse Lucette et son fils Richard. La famille remercie tout le personnel du 3e étage de l'Hôpital Jeffery Hale de même que le Dr Bernard pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale (soins palliatifs), tél.: 418 684-2260, Site : www.jefferyhale.org. Les funérailles sont sous la direction de