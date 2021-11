LAVOIE, Yolande Vézina



À la résidence Les Jardins Lebourgneuf, le 15 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Yolande Vézina, épouse de feu monsieur Claude Lavoie, fille de feu Désiré Vézina et de feu Marie-Louise Lachance. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Pier-Ann Malenfant), Johanne (Denis Poulin) et Pierre (Ruth Girard); ses petits-enfants: Patrick, Dominick (Maryse), Marie-Claude (Michel Leblanc), Alexandra (François Bernard) et Maxim; ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-sœurs: Gilles Vézina (feu Jeannine Vézina), Huguette Vézina (Paul-Eugène Vézina), Gabrielle Lavoie, Madeleine Lavoie (Pierre Dussault), Denise Tremblay et Monique Ouellet; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294 www.societealzheimerdequebec.com