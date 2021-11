GUAY, Josette



À son domicile, le 5 novembre 2021, à l'âge de 60 ans est décédée madame Josette Guay, épouse en secondes noces de monsieur Raymond Normand Perreault. Elle était la fille de feu Louisette Bernier et de feu Maurice Guay. Elle demeurait à Québec. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses garçons adorés: feu Jonathan Dallaire et Jean-Nicolas Dallaire; ses frères et sœurs: Jocelyne, Diane (Gérald Marier), Laurent (Mayra Quesada), Richard (Delmis Maria Lopez Ortiz) et Hélène (Régent Laroche); sa belle-sœur Rolande Perreault: ses belles-filles: Johanne Dallaire (Michel Lefevbre, Marie-Soleil, feu Ugo et Evely Lefevbre), Alexandra Perreault (Fréderic, Maïka et Océanne Fournier) et son beau-fils Joscelyn Dallaire; ses neveux et nièces: Nathalie (Alexia Cutnam), Éric (Samuel Moisan) et Caroline Moisan (Audrey Dalpé, Vincent, Hannabel et Léa Brodeur), Martine Rheault et sa fille Ariane Lamontagne, Vickie Drolet et Trycia Laroche, ainsi que ses deux filleules: Megan Lamontagne et Christine Drolet; ses cousines: Ginette talbot, Marie Picard, Gisèle Robitaille et plusieurs autres cousins(es). Elle manquera énormément à plusieurs amis(es), collègues de travail et à son bb woof, Harry, son chien qu'elle adorait.à compter de 13 h.