GARNEAU, Huguette



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 8 novembre 2021, à l'âge de 75 ans et 7 mois, est décédée madame Huguette Garneau, fille de feu madame Juliette Caron et de feu monsieur Roch Garneau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 9 h etLes cendres seront ensuite déposées au Mausolée. Elle est allée rejoindre ses parents et son fils bien-aimé feu Éric Gauthier. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Benoît (Diane Blouin), feu Mishel, feu Pierre, Gilles (Candide Bouchard), Diane (Michel Lebel) et Aline (Jean Blackburn). Elle laisse également plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces et également sa grande amie Lucille Poirier, ainsi que plusieurs autres ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tous les membres de l'équipe médicale des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise, si respectueux et attentifs à la personne humaine, sachant à tout moment écouter, rassurer et accompagner les gens dans cette épreuve. " Ta joie de vivre, ta grande gentillesse, tes beaux yeux bleus vont nous manquer. Et toi aussi, bien sûr! " Huguette souhaiterait que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à l'Association Pulmonaire de Québec, téléphone : 1-888-768-6669, site web : www.pq.poumon.ca ou au CHU Hôpital St-François d'Assise (soins palliatifs), téléphone : 418-525-4385, site web : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec .