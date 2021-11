ROBITAILLE, Roland



À l'Hôpital régional de Québec, le 10 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Roland Robitaille, époux de dame Marguerite Gravel, fils de feu monsieur Eugène Robitaille et de feu dame Marie-Ange Charland. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9 h 30 à 11 h,L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Outre son épouse, monsieur Robitaille laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Lise Guilbault) et feu Mario; ses petits-enfants: Félix, Maude et Alex; ses frères et sœurs: Thérèse (feu Guy Corriveau), Benoit (feu Angèle Giguère), Françoise (feu Jed Lahaie), feu Louise (feu Roger Destrempe), Lucille (feu Louis Desaulniers), Normand (Lise Gauthier) et Jacques; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gravel: feu Raymond (feu Gilberte Rochon), Fernande (Roger Sauvageau), Cécile, feu Claire (feu Roger Mayrand), Élise (Fernand Papillon), Anita (Jean-Claude Julien), Yvette (Jean Lepage), Réjeanne (feu Michel Leboutiller), Claude (feu Solange Hamel), Thérèse (Jean-Marc Denis), Françoise (Marc Lanouette), Jacques (Francine Blais), Fernand (Yolande Allard) et Nicole (François Prémont); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, 5165, rue Sherbrooke Ouest, bureau 200, Montréal (Québec) H4A 1T6 ou www.alzheimerquebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.