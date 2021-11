LAFOND, Michel



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 8 novembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Michel Lafond, époux de dame Lucille Lambert. Il était le fils de feu dame Gabrielle Caron et feu monsieur Magella Lafond. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Lucille, ses enfants: Daniel (Caroline Labadie), Claude et Christian; ses petits-enfants: Francis (Sarah Béchard), Étienne (Clara Drolet) et Sarah-Maude (Maxime Gilbert): ses arrière-petites-filles: Alicia Gilbert et Julia Lafond; ses frères et sœurs: Gilles (Denise Dionne), feu André (Jocelyne Couture), feu Claudette (feu Raynald Gagnon), Renald (Micheline Dubeau), Gisèle (Guy Sirois), Diane (Gil Marceau), Denis (Johanne Rouleau) et Jacques (Lysanne Lachance); ses belles-sœurs: Ginette (Gilles Grenier), Lise (feu Roger Michaud) et Jocelyne (feu Robert Simard); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.