GRÉGOIRE, Jacques



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 25 octobre 2021, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jacques Grégoire, époux de feu madame Louise Lachance, fils de feu madame Apoline Thibault et de feu monsieur Eugène Grégoire (feu Thérèse Taillon, sa deuxième maman). Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses fils: Daniel (Carole Fluet) et Richard (JoAnne Bédard); ses petits-enfants: Mathieu (Marie Christine Déry), Dominic (Kariane Blouin) Alexandra, Marc-Antoine et Audrey; ses arrière-petits-enfants: Samuelle, Juliette et Ethan. Il était le frère de: feu Thérèse (feu Maurice Gravel)(feu Gérard Maheux), Gilles (feu Aline Sénéchal), André (Hélène Goulet), feu Jean (feu Lorraine Denis) et feu Henri (Claudette Lemieux). Il était le beau-frère de: feu Marguerite (feu Gérard Lortie), feu Denyse (Jean Robitaille), feu Suzanne (feu Jean-Marie Corbin), feu Nicole (Yvon Falardeau), Thérèse, Madeleine (Jean-Marc Pelletier), Christiane (Roger Savard), feu Raymond (feu Micheline Giguère) et feu Rodrigue. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 2e étage du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes ainsi qu'à Martin Corbeil qui a pris soin de notre père pendant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél.: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS)(CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes), tél: 418 691-0766, site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.