HAMEL, Gisèle Dubeau

À la Maison Michel-Sarrazin, le 13 octobre 2021, à l'aube de ses 85 ans, est décédée dame Gisèle Dubeau, épouse de monsieur Claude Hamel, fille de feu dame Graciosa Tremblay et de feu monsieur Ernest Dubeau. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléances aude 13h à 14h et seraLes cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants : Lise, Claire (Jean-Marc Hamel), France (Benoît Marchand); ses petits-enfants : Elody Desroches, Jean-François Hamel (Annie-Paméla Rioux), Marie-Eve Hamel (Dave Villeneuve), Marie-Pier Hamel (David Lévesque-Gauthier), Louis-Pierre Hamel, Valérie Marchand (Mathieu Hamel) Catherine Marchand (Pierre-Olivier Hamel); ses arrière-petits-enfants : Christophe, Constance, Laurent, William, Jacob, Alexis, Émile, Anthony, Léonie et Benjamin. Elle était la sœur de feu Fernand (feu Thérèse Poitras), Jean-Yves (Jeannine Daigle), feu Marcel (Lucette Lefebvre), Jeannette (feu Robert Dussault), Céline (Gilles Chabot). Elle était la belle-sœur de : feu Laurette, Adrien (Yvette Bilodeau), feu Jean-Paul (feu Rita Langlois), feu Gaston (feu Annette Robitaille, feu Fernande Gravel Bourassa), feu Jacqueline, feu Pauline, feu Rita (feu Roland Bernard), feu Raymond (Lucille Robitaille (feu Roger Robitaille)), feu Fernand (feu Pierrette Langlois), feu André (Monique Proulx, feu Lorraine Bertrand), feu Wilfrid (Yolande Émond), Emilien (Jeannine Chabot), Simon (Aline Paquet Tardif), Laurent (Denise Côté), feu Monique (feu Marcel Béland, feu Eugène Blaine, feu Georges Bonneau). Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel et tous les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5, tél. 418 688-0878, site Internet : www.michel-sarrazin.ca